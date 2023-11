Thomas Christiansen: "Tenemos que ir a Costa Rica y sacar un resultado bueno"

Partido de vuelta y situación de país

"Jugar el partido de vuelta en el Rommel puede favorecer un poco, pero todo depende del partido que hagamos en la ida y a los aficionados estamos en un momento en el país feo que no nos gusta a nadie, lo que si hace el fútbol y el deporte en sí es unir a la gente, vamos a intentar que sea sobre el terreno de juego dar esa unidad de país y la alegría de poder clasificar y estar un poco más contentos".

Gustavo Alfaro

"El llegar a una selección y no tener tantos días de trabajo las ideas que él quiere plasmar en el equipo por su puesto no se hacen de un día para otro pero también he escuchado sus palabras en su presentación, la motivación hacia el equipo, afición, qué haría cualquier técnico para ilusinar a su gente es un plus pero fubolísticamente es difícil de un grupo que viene jugando de una manera determinada a cambiarlo de un día para otro, pero como dice, nuevo técnico victoria segura, vamos a ver, esperemos que no sea así", dijo Thomas sobre su homólogo.

Rival

Indicó que la Selección de Costa Rica viene con jugadores con experiencia en selección tica y también con jugadores nuevos que estuvieron en una reciente gira. Expresó que son muy interesantes. "Es importante para ellos esa jeraquía que tienen en la zona de haberse metido en los mundiales, ese peso que tiene les puede ayudar a ellos, nosotros estamos creciendo, por buen camino y tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer".

César Yanis

Sobre el jugador del San Carlos de Costa Rica, señaló que está con confianza, jugando y que tienen información de los ticos para brindar a la selección.