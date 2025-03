Thomas Christiansen y el claro objetivo de llegar a la final

Thomas Christiansen y un objetivo claro

"Estoy convencido de que los jugadores que tengo disponibles van hacer buen papel, por eso han sido llamados, porque creo en ellos, de que van a solventarlo muy bien, al igual que lo hicieron cuando hubo bajas en la Copa América, la cuestión es tener confianza en ellos y darles todas las herramientas para que les salga bien", destacó el DT.

"Me preocupa y me quita el sueño la clasificación al mundial, pero soy ambicioso y me gusta competir, quiero intentar conseguir objetivos, el siguiente objetivo es meternos en la final del Final Four, es bueno que José Luis tenga esa aspiración, esas ganas de llegar un paso más adelante, eso es lo que nos tiene que motivar a todos, no nos podemos conformar con un cuarto puesto otra vez, aquí venimos pata competir, para hacer un buen papel, que si acabamos terceros por lo menos hemos avanzando, pero ahora lo que quiero es estar en esa final, pero para eso hay que ganar a Estados Unidos y hacer un papel muy bueno porque sabemos a que nos enfrentamos", añadió Thomas Christiansen.

"Hay variantes que podemos tener, José Luis ha jugado en esa posición, ya ha jugado en esa posición de carrilero, tenemos a Jorge, tenemos s trucho, a blaki que puede jugar a perfil cambiado, tenemos que ver como están hoy y mañana en el entrenamiento", finalizó el seleccionador de "La Roja".