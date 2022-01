"Trabajé 6 años en construcción y jugaba en C3, no hay excusas", Abdiel Ayarza

"El profesor Carlos Miranda me sacó para el C3 a los 16 años y ahí empecé mi trayectoria en el fútbol, en el 2010 ascendimos a la primera LPF y tuve la oportunidad."

Abdiel Ayarza comentó en exclusiva que tuvo un proceso de 6 años en el Colon C3 y que a la misma vez trabajaba en la construcción.

El colonense también habló de su amistad con José Fajardo, con quien compartió la cancha desde su juventud y además.

"Trabajaba y jugaba con la ampliación del Canal, dejé una temporada el C3 por un mejor sustento."

"El que la esta buscando toca, me tocaba trabajar y jugar porque ese era mi anhelo. No busqué excusas y Dios me tiene bien parado con los pies sobre la tierra."