Daniel Espino: "Cada vez que puedo tocar el montículo es una bendición para mí"

El derecho panameño Daniel Espino habló luego del triunfo de los Guardianes de Cleveland ante Tampa Bay Rays en el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB, en la que saltó al escenario y brilló en la lomita.

"Venir al estadio de ellos y ganar el Juego 1 nos pone en una buena posición y habla del momento que tenemos, queremos ir partido tras partido y ganar cada juego. Somos un equipo resilientes, estamos dispuestos a pasar por momentos malos, no importa cuanto nos caigamos, vamos a buscar un manera de pararnos y seguir peleando", destacó el panameño.

"Super bendecido, cada vez que puedo tocar el montículo es una bendición para mí, ya lo que pase después de ahí como yo siempre digo, todo está escrito, hoy se me dio y toca seguir pa encima, pa adelante, no se pierdan la serie y un saludo para toda mi gente de Panamá", mencionó.

Espino se lució en el Juego 1, trabajando 1.0 episodio, ponchado a Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero.

La carrera del panameño había sido marcada por lesiones, unas que superó y lo dejaron estrenarse en las Grandes Ligas, marcando momentos para la historia, como su aparición en Serie de Campeonato.