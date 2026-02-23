José Caballero tras HR con Yankees: "Tengo algo de poder"

La velocidad y la versatilidad probablemente siempre serán los rasgos más reconocibles de José Caballero , pero la gente cercana a los Yankees ha notado algo más durante sus exhibiciones en las prácticas de bateo: poder sin explotar.

Con 18 jonrones en las Grandes Ligas en su haber, Caballero no está dispuesto a desafiar a Aaron Judge por el liderazgo del equipo, pero está de acuerdo en que su poder no se ha reflejado plenamente en la acción del juego.

"Tengo algo de poder", dijo Caballero, quien conectó un jonrón en la derrota de los Yankees por 6-4 ante los Mets el domingo en el George M. Steinbrenner Field. "Sé que no lo he demostrado en las estadísticas, pero sé que puedo batear fuerte".

El batazo de Caballero en la tercera entrada ante Justin Hagenman ofreció un atisbo de ese potencial. Es uno de los Bombarderos que participan en el Clásico Mundial de Béisbol y que empiezan temprano el juego, y dijo que la oportunidad de representar a Panamá será "excelente para mí".

“Voy a tener la oportunidad de competir al 100%”, dijo Caballero, “así que voy a estar en forma a mitad de temporada, listo para el comienzo de la temporada”.

Caballero, de 29 años, está en su primera primavera con Nueva York tras ser adquirido de los Rays en julio pasado. Con Anthony Volpe recuperándose de una cirugía en el hombro izquierdo , Caballero es la opción más probable para el campocorto del Día Inaugural.

Relación con Jazz Chisholm Jr

Eso significaría una especie de reencuentro con el segunda base Jazz Chisholm Jr., quien conoció a Caballero mientras estaban juntos en el sistema de los Diamondbacks.

“Es una combinación realmente buena: potencia, velocidad y dinamismo en el mediocampo”, dijo Caballero. “Creo que encaja a la perfección con el equipo. Solo intento estar ahí, ayudar al equipo y dar lo mejor de mí cada día”.

Caballero y Chisholm abandonaron el sistema de Arizona el mismo día en la fecha límite de cambios de 2019, cuando Caballero fue a los Marineros por el lanzador derecho Mike Leake y Chisholm fue enviado a los Marlins en un intercambio por el lanzador derecho Zac Gallen.

Su relación ha continuado donde la dejaron, tanto dentro como fuera del campo.

“Ya estábamos bastante acostumbrados el uno al otro desde la época en Arizona, cuando solíamos practicar juntos”, dijo Chisholm. “Fue fácil volver a sentir esa comodidad y el ritmo de tocar juntos”.

Es simplemente divertido. Éramos niños que crecimos juntos. Ahora tenemos la oportunidad de jugar juntos en las grandes ligas como adultos. Siento que simplemente nos divertimos y disfrutamos cada segundo.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que la familiaridad podría ayudar a estabilizar el cuadro medio al comienzo de esta temporada.

“Los he emparejado mucho”, dijo Boone. “Sin duda, al principio de la temporada, quiero que trabajen lo máximo posible. Espero que sean buenos”.

En sus primeros 40 juegos como Yankee, Caballero registró promedio de bateo de .266/.372/.456 con tres jonrones, nueve carreras impulsadas y 15 bases robadas. Sus 49 robos combinados lideraron las Grandes Ligas ; Caballero dijo que le gustaría robar al menos 50 bases este año.

¿Y en cuanto al poder?

“Ya veremos”, dijo Caballero. “No tengo una cifra. No puedo aspirar a una cifra que nunca he alcanzado. Pero los dos dígitos son algo bueno”.

Chisholm dijo que siempre creyó que estaba ahí.

“Nunca se le escapó en las Ligas Menores, pero siempre le dije que tenía algo de talento”, dijo Chisholm. “Seguimos siendo graciosos y bobos, pero la diferencia es la fuerza física. De joven, te crees el mejor. Ahora sabemos escucharnos mejor unos a otros y a todos los demás”.

Los Yankees han sido cuidadosos de no marcar una fecha, pero la expectativa es que Volpe recuperará el campocorto cuando esté listo, probablemente en mayo, aunque Volpe dijo que no descarta un regreso en abril.

Boone ha descrito repetidamente a Caballero como un décimo hombre de alto nivel, y reiteró el domingo: "Es uno de esos muchachos que es realmente bueno para completar la plantilla de un club ganador".

Caballero dijo que el papel se cuidará solo.

“Eso está fuera de mi control”, dijo Caballero. “Controlo lo que puedo controlar. Voy a salir y dar lo mejor de mí cada día. Ellos tomarán las decisiones. Cada día es importante para mí”.

