Daniel Espino con otra gran salida con los Guardianes en MLB

El lanzador panameño Daniel Espino brilló nuevamente en la lomita en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con los Guardianes de Cleveland ante los Rays de Tampa Bay.

Daniel Espino ingresó al juego en la parte alta del sexto episodio reemplazando a Gavin Williams en la ventaja de los Guardianes 3-2 ante los Rays de Tampa Bay.

Labor de Daniel Espino

El panameño lanzó 1.0 episodios, no permitió carreras, tampoco imparables, ni otorgó bases por bolas, recetó un ponche y tuvo un total de 12 lanzamientos.

Provocó un elevado de out al jardín derecho de Yandy Díaz, luego otro elevado a la tercera base de José Ramírez y un ponche a Junior Caminero, los mismos tres peloteros que enfrentó en el juego 1 y que logró ponchar en esa ocasión.