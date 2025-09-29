MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en la temporada 2025 de las Grandes Ligas?

Repasa la actuación de los seis peloteros panameños en la temporada 2025 de las Grandes Ligas ( MLB ).

"Chema" fue el líder en bases robadas en la MLB con promedio de .236, 5 cuadrangulares, 36 remolcadas, 49 robos, 686 de OPS. El santeño inició la temporada jugando con los Rays de Tampa y en el último día de la fecha límite de cambios. A su llegada demostró su versatilidad en la defensa jugando en la tercera base, campo corto, segunda base, jardín izquierdo y derecho. Además será parte del plantel para la postemporada donde los Yankees se medirán a los Medias Roja de Boston.

Iván Herrera

A pesar de las lesiones, Herrera tuvo una gran campaña bateando para .284 con 19 cuadrangulares, 66 remolcadas, 8 bases robadas, con .837 de OPS. Desde su vuelta de la lista de lesionados, se mantuvo la mayor parte del tiempo como bateador designado. Se espera que se opere para llegar a la pretemporada para su vuelta a la receptoría.

Edmundo Sosa

"Mundito" es otros de los panameños que estará en postemporada ya que los Phillies de Philadelphia lideraron el este de la Liga Nacional. Este año batea para .276 con 11 cuadrangulares, 39 impulsadas, 1 base robada con .776 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri", con una temporada de lesiones, cerró la temporada con .281 con 4 cuadrangulares, 25 remolcadas y .814 de OPS. Los Cubs de Chicago se medirán ante los Padres de San Diego en el comodín.

Justin Lawrence

Se perdió una gran parte de la temporada por lesión, pero volvió para cerrar de gran forma. Apenas recibió una carrera limpia en 17 partidos donde trabajó 17.2 con efectividad de 0.51 con 23 ponches y 0.96 de WHIP con los Piratas de Pittsburgh.

Leonardo Jiménez

El "Joy" tuvo 29 turnos con los Azulejos de Toronto, apenas bateó para 0.69, 1 cuadrangular, 1 impulsada y .301 de OPS.