MLB: Iván Herrera despachó cuadrangular por tercer partido consecutivo

MLB: Iván Herrera despachó su cuadrangular 19 de la temporada

El Oracle Park, casa de los Gigantes de San Francisco, fue testigo del poder de Iván Herrera en la victoria de los Cardenales de San Luis 9-8 en la jornada del martes en la MLB , para dejar su récord en 78-80.

Herrera conectó su jonrón 19 en la alta del séptimo episodio con dos corredores en circulación (Jordan Walker y Victor Scott II ), aprovechando un pitcheo en recta de cuatro costuras del lanzador izquierdo Joey Lucchesi.

El orgullo de Nuevo Chorrillo terminó bateando de 4-2 con 2 carreras anotadas, 3 empujadas y 1 base por bolas.

Iván registra 8 vuelacercas en el mes de septiembre y tiene 3 partidos consecutivos sonando jonrón.

Impresionantes números de Iván Herrera en la MLB 2025

El receptor de 25 años tiene un promedio ofensivo de .283, producto de 106 imparables en 374 turnos al bate, 19 cuadrangulares, 65 producidas, 53 anotadas, 13 dobles, 42 bases por bolas, 80 ponches y 8 bases robadas.