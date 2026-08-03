Robert Lewandowski fue elegido como el MVP de la J19 de la MLS

Robert Lewandowski fue designado este lunes como el mejor jugador de la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS) por su doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte FC (2-1), según anunció la liga norteamericana.

Fueron los primeros goles del delantero polaco con la camiseta de su nuevo club, en un partido en erl que también debutó ante su público.

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Su estreno goleador llegó en el minuto 20, segundos después de que el Charlotte FC se adelantara en el marcador, gracias a un potente disparo cruzado desde la frontal.

Lewandowski anotó el tanto de la victoria en la segunda mitad, cuando finalizó con clase una buena combinación dentro del área.

Fue la primera victoria del polaco en la MLS, tras sufrir dos derrotas, contra el Inter Miami y el New York City.

Lewandowski llegó al Chicago Fire tras concluir su contrato con el Barcelona al término de la pasada temporada.

El equipo de Chicago ocupa la cuarta posición en la Conferencia Este, con 29 puntos, once menos que el líder, el Nashville, pero con un partido menos disputado.