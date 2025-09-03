MLB: José Caballero fue expulsado en el Astros vs Yankees

El pelotero panameño José Caballero fue nuevamente expulsado de un partido de las Grandes Ligas (MLB), esta vez en el triunfo de los Yankees de New York por pizarra de 7-1 ante los Astros de Houston en el Daikin Park.
Expulsado José Caballero
En su primer turno, "Chema" pegó doble y luego en su segunda visita al "plato" el panameño fue expulsado tras un intercambio de palabras con el arbitro.
El panameño le hizo un medio swing a un pitcheo contra el suelo, que terminó golpeando su rodilla derecha.
Esta es la segunda vez que es expulsado el nuevo utility de los Yankees, la anterior fue hace dos semanas ante los Rays de Tampa Bay en un intento de robo de bases.
Una nueva victoria de New York
Los del "Bronx" terminaron ganando, en una gran noche de Jazz Chisholm Jr, con cuadrangulares y 3 carreras remolcadas, además robó su base número 26, acercándose a convertirse en apenas el tercer Yankee con una temporada de 30 jonrones y 30 robos, uniéndose a Bobby Bonds (1975) y al quisqueyano Alfonso Soriano (2002, 2003).