MLB: José Caballero fue expulsado en el Astros vs Yankees

El pelotero panameño José Caballero fue nuevamente expulsado de un partido de las Grandes Ligas (MLB), esta vez en el triunfo de los Yankees de New York por pizarra de 7-1 ante los Astros de Houston en el Daikin Park.

Caballero, de 29 años de edad saltó al escenario como titular en la tercera base y como noveno en el orden ofensivo del equipo dirigido por el manager Aaron Boone.

Expulsado José Caballero

En su primer turno, "Chema" pegó doble y luego en su segunda visita al "plato" el panameño fue expulsado tras un intercambio de palabras con el arbitro.

El panameño le hizo un medio swing a un pitcheo contra el suelo, que terminó golpeando su rodilla derecha.

Jose Caballero was tossed from the game because he didn't like the call after he got hit by a pitch but went around with his swing pic.twitter.com/5WKNdEgaXQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 3, 2025

Esta es la segunda vez que es expulsado el nuevo utility de los Yankees, la anterior fue hace dos semanas ante los Rays de Tampa Bay en un intento de robo de bases.

Una nueva victoria de New York

Los del "Bronx" terminaron ganando, en una gran noche de Jazz Chisholm Jr, con cuadrangulares y 3 carreras remolcadas, además robó su base número 26, acercándose a convertirse en apenas el tercer Yankee con una temporada de 30 jonrones y 30 robos, uniéndose a Bobby Bonds (1975) y al quisqueyano Alfonso Soriano (2002, 2003).