Miguel Amaya habla sobre su llamado a la MLB 

"Estaba en la estación comprando una merienda para la semana cuando recibo el llamado de mi director en Doble A y me dice ven a mi cuarto te voy a enseñar el itinerario de la semana, él me dice que no jugaré al día siguiente que hizo algunos ajustes porque sería llamado al equipo grande", destacó sobre su llamado a las Grandes Ligas.