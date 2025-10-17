MLB MLB -  17 de octubre de 2025 - 16:33

MLB: Partidos para hoy viernes 17 de octubre en postemporada

Repasa a continuación los partidos a disputarse este viernes 17 de octubre en la postemporada de la MLB.

Las Series de Campeonatos de la Liga Nacional y Liga Americana siguen en marcha este viernes 17 de octubre, con dos choques de alto nivel en la postemporada de las Grandes Ligas (MLB).

Por su parte, Los Dodgers de los Ángeles buscarán la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee, luego de llevarse el tercer encuentro 3-1 en el Dodger Stadium.

En caso de ganar este viernes, los dirigidos por el timonel Dave Roberts avanzarían a la Serie Mundial y defenderían su reinado en el Clásico Mundial.

Partidos para hoy viernes, 17 de octubre - MLB

  • Azulejos de Toronto (2-2) vs Marineros de Seattle (2-2) - T-Mobile Park (5:08 pm)
  • Cerveceros de Milwaukee (0-3) vs Dodgers de Los Ángeles (3-0) - Dodger Stadium (7:38 pm) en vivo por la señal de RPC

Lanzadores abridores

  • Kevin Gausman (Azulejos) vs Bryce Miller (Marineros)
  • José Quintana (Cerveceros) vs Shohei Ohtani (Dodgers)

