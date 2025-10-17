MLB: Partidos para hoy viernes 17 de octubre en postemporada

Las Series de Campeonatos de la Liga Nacional y Liga Americana siguen en marcha este viernes 17 de octubre, con dos choques de alto nivel en la postemporada de las Grandes Ligas ( MLB ).

Los Azulejos de Toronto igualaron su llave ante los Marineros de Seattle (2-2), tras ganar el juego 4 por pizarra de 8-2 en el T-Mobile Park.

Por su parte, Los Dodgers de los Ángeles buscarán la barrida ante los Cerveceros de Milwaukee, luego de llevarse el tercer encuentro 3-1 en el Dodger Stadium.

En caso de ganar este viernes, los dirigidos por el timonel Dave Roberts avanzarían a la Serie Mundial y defenderían su reinado en el Clásico Mundial.

Partidos para hoy viernes, 17 de octubre - MLB

Azulejos de Toronto (2-2) vs Marineros de Seattle (2-2) - T-Mobile Park (5:08 pm)

Cerveceros de Milwaukee (0-3) vs Dodgers de Los Ángeles (3-0) - Dodger Stadium (7:38 pm) en vivo por la señal de RPC

Lanzadores abridores