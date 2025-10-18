MLB: José Caballero iniciaría temporada 2026 como SS titular de Yankees

José Caballero tendría todas las opciones de ser el campo corto titular de los Yankees de New York en el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas (MLB).

Brian Cashman, Gerente General de los Yankees, señaló que tras la cirugía de Anthony Volpe en su hombro izquierdo, el campo corto no estaría listo hasta abril o mayo. Las molestias en el hombro afectaron al pelotero más de lo que ellos creían inicialmente. Volpe no podrá batear durante cuatro meses ni lanzarse durante seis.

Más allá de ello, Cashman consideró a Volpe como su campo corto titular para la próxima temporada.

Números de José Caballero

"Chema" jugó 40 partidos con los Yankees desde que llegó vía cambio desde los Rays de Tampa. Con los del "Bronx" registró promedio de .266 (conectó 21 hits, entre ellos 6 dobles y 3 HRs), 9 remolcadas, recibió 14 bases por bolas, se robó 15 bases robas en 18 intentos (49 en total en la campaña, siendo el líder en la MLB), SLG de .456 y .828 de OPS.

Defensivamente mostró su versatilidad luego de jugar en el RF, LF, 2B, 3B y SS. En el campo corto estuvo en 12 partidos, 99 entradas, realizó 32 asistencias, participó en 9 jugadas para doble play y cometió 1 error. En total en el año cometió 4 errores en 43 partidos (339 innings).

Prospecto que asoma en New York

Si los Yankees no apuestan por algún agente libre, una de las opciones internas sería apostar por su prospecto número uno, George Lombard Jr., picado en la ronda 1 del 2023. Este 2025 entre Clase A Fuerte y Doble A bateó para .235 con 9 cuadrangulares, 49 impulsadas, 35 bases robadas.