MLB: Carlos Beltrán y Andruw Jones ingresarán al Salón de la Fama

Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron elegidos al Salón de la Fama del Béisbol por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), en resultados revelados la noche del martes por MLB Network. El mayor honor individual del béisbol de Grandes Ligas fue otorgado a Beltrán en su cuarto intento en la boleta de la BBWAA y a Jones en su noveno.

Tanto Beltrán como Jones serán formalmente recibidos en el ilustre Salón de la Fama, junto con Jeff Kent, quien fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol, durante las ceremonias de exaltación programadas para el 26 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Beltrán necesitaba al menos un 75% de apoyo en la boleta de la BBWAA y fue seleccionado en el 84.2% de las papeletas enviadas. Jones, quien apenas fue marcado en el 7.3% de las boletas en su primer intento en 2018 (el porcentaje más bajo en un debut para un eventual exaltado), alcanzó el 78.4% de apoyo.

Jones, el primer oriundo de Curazao en llegar al Salón de la Fama, expresó: “Uno no juega para ser un Salón de la Fama. Juegas para ayudar a tu equipo a ganar un campeonato. Y cuando sales al terreno, eres consistente y produces, y luego empieza a mencionarse tu nombre [como candidato], es un gran honor para mí y para mi familia”.

Asombrosamente, dos jugadores nacidos con un día de diferencia en 1977 (Jones el 23 de abril, Beltrán el 24) recibieron la tan esperada noticia el mismo día.

Aunque Beltrán y Jones fueron los únicos jugadores elegidos, hubo avances notables de otros tres candidatos. En su tercer intento de los 10 posibles, el segunda base Chase Utley superó el umbral del 50%, alcanzando un 59.1%, un aumento del 19.3% respecto al año pasado, lo cual lo posiciona muy bien para lograr la exaltación eventualmente. Mientras tanto, los lanzadores abridores Andy Pettitte (48.5% en su octava boleta) y Félix Hernández (46.1% en su segunda boleta) tuvieron aumentos superiores al 20% respecto al año anterior.

El toletero Manny Ramírez recibió apenas un 38.8% de apoyo en su décima y última aparición en la boleta, mientras que el abridor Cole Hamels (23.8%) fue el único debutante en la boleta que logró el 5% mínimo necesario para permanecer en consideración en 2027.

Se emitieron un total de 425 boletas, y los jugadores necesitaban al menos 319 votos para ser elegidos. Las 11 boletas en blanco recibidas fueron la mayor cantidad desde 2011, y el promedio de nombres marcados por boleta fue de 5.77.

FUENTE: MLB