MLB: Cerveceros eliminan a los Padres y se citan con los Dodgers

El Petco Park fue testigo de la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 3-1 sobre los Padres de San Diego en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB .

Los dirigidos por el mánager Pat Murphy hicieron el trabajo, ganando sus dos primeros partidos en casa y uno de visitante para quedarse con la serie 3-1. Destacar que uno de esos triunfos en casa fue dejando tendido en el terreno a los Padres con el cerrador Mason Miller en el montículo.

Garrett Michell fue la figura a la ofensiva conectando de 4-2 con un triple, una carrera empujada y una anotada. Además, a la defensiva se robó un cuadrangular de Manny Machado con un corredor en circulación que significaba el empate en el octavo episodio.

¡El 'Ministro' no podía creerlo!



Garrett Michell le robó un cuadrangular al dominicano Manny Machado, que significaba el empate en el octavo episodio. #MLBRPC pic.twitter.com/pzA6ZLn2r2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 8, 2026

El pitcher ganador del duelo - MLB

El lanzador izquierdo Aaron Ashby se llevó la victoria, después de tirar 3.0 episodios de 2 pasaportes y 3 ponches, mientras que Robbie Ray cargó con la derrota tras lanzar 1.0 capítulo de 1 hit, 1 carrera y 1 base por bola.

Los Brewers ahora se medirán a Los Ángeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en una llave al mejor de siete partidos. El bicampeón de las Grandes Ligas eliminó a los Bravos de Atlanta, ganando la serie 3-1.