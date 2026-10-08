MLB: Cerveceros eliminan a los Padres y se citan con los Dodgers

El Petco Park fue testigo de la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 3-1 sobre los Padres de San Diego en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en la MLB.
Garrett Michell fue la figura a la ofensiva conectando de 4-2 con un triple, una carrera empujada y una anotada. Además, a la defensiva se robó un cuadrangular de Manny Machado con un corredor en circulación que significaba el empate en el octavo episodio.
El pitcher ganador del duelo - MLB
El lanzador izquierdo Aaron Ashby se llevó la victoria, después de tirar 3.0 episodios de 2 pasaportes y 3 ponches, mientras que Robbie Ray cargó con la derrota tras lanzar 1.0 capítulo de 1 hit, 1 carrera y 1 base por bola.
Los Brewers ahora se medirán a Los Ángeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en una llave al mejor de siete partidos. El bicampeón de las Grandes Ligas eliminó a los Bravos de Atlanta, ganando la serie 3-1.