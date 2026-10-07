MLB: Dodgers dejan en el camino a Atlanta para avanzar a Serie de Campeonato de la Nacional

Tras una actuación ofensiva históricamente pobre en la postemporada 2026 de la MLB , Andy Pages no conectó ningún hit en los dos primeros juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional de este año. La pequeña muestra de siete turnos al bate generó cierta preocupación, especialmente porque se perdió la mayor parte del último mes de la temporada regular debido a una fractura en la mano izquierda.

El mánager Dave Roberts reconoció que el desempeño de Pages generó cierta preocupación. Pero antes de que la serie se trasladara a Atlanta, Roberts reafirmó su confianza en el joven jardinero central, quien fue seleccionado por primera vez para el Juego de Estrellas y se convirtió en una pieza fundamental de la alineación de los Dodgers esta temporada.

La fe de Roberts se vio recompensada cuando Pages conectó un sencillo de dos carreras en la séptima entrada del cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional el miércoles por la noche, impulsando las carreras de la victoria de Los Ángeles Dodgers por 4-1 sobre los Bravos de Atlanta, lo que les aseguró su pase a su tercera aparición consecutiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde se enfrentarán al ganador de la serie entre los Padres y los Cerveceros.

Los Dodgers son más fuertes en postemporada - MLB

Los Dodgers han ganado sus últimos cinco partidos de postemporada como visitantes, desde el segundo partido de la Serie Mundial de 2025, igualando un récord de la franquicia.

Tienen un récord de 10-1 en sus últimos 11 partidos de postemporada como visitantes y de 14-3 en sus últimos 17.

En su búsqueda del quinto tricampeonato en la historia de la Serie Mundial, los Dodgers han avanzado a la siguiente etapa en la defensa de su título. Ya han conseguido tres victorias y les faltan ocho para alcanzar su objetivo final.

FUENTE: MLB