MLB: Christian Bethancourt habla de su buen momento junto a Miguel Amaya

"Contento, agradecido y bendecido por la oportunidad que me están dando los Cubs", fueron las primera palabras del "Betha" .

"Es una oportunidad en papel limitada, pero cuando llegué aquí sabía el rol que tendría y más contento de que iba a jugar detrás de mi compatriota Miguel Amaya, además de la buena actuación que hemos tenido", añadió.

Christian Bethancourt sobre Miguel Amaya - MLB

Bethancourt de 32 años comentó que al llegar el 5 de julio a la franquicia de los Cachorros después de ser dejado en libertad por los Marlins , sabía que Miguel estaba haciendo ajustes en su mecánica.

"Cuando yo llegué sabía que Miguel estaba trabajando en mejorar su mecánica de bateo. Hay que tener en cuenta que cuando uno realiza ajustes, eso toma tiempo y se debe confiar en el trabajo que se está haciendo", destacó.

El capitalino dejó claro que siempre ha confiado en él y que a pesar de que las cosas no salgan bien, sigue creyendo en Dios.

"Yo nunca he perdido la confianza en mí. Obviamente llegan momentos en tu carrera que te sientes presionado porque las cosas no están saliendo bien, pero yo siempre he sido creyente de que Dios nos cuida a todos y siempre quiere lo mejor para nosotros", finalizó.

Gran cierre del mes de agosto para Miguel Amaya y Christian Bethancourt - MLB

El "Betha" ha bateado para .421 en 9 partidos durante el mes de agosto, producto de 3 cuadrangulares, 14 carreras remolcadas, 6 anotadas, 3 dobles, 1 base robada, 1 base por bolas y 4 ponches.

Números en la temporada 2024: 49 juegos, 109 turnos, promedio de .220, 24 imparables, 5 cuadrangulares, 7 dobles, 22 carreras impulsadas, 17 anotadas, 5 bases por bolas, 2 bases robadas y 28 ponches.

Amaya de 25 años ha disputado 19 juegos en el mes de agosto, teniendo una línea ofensiva de .339, 4 jonrones, 19 carreras producidas, 12 anotadas, 5 dobles, 2 bases por bolas y 9 ponches.

Números en la temporada 2024: 95 juegos, 267 turnos al bate, promedio de .243, 65 hits, 7 cuadrangulares, 37 carreras remolcadas, 26 anotadas, 11 dobles, 1 triple, 18 bases por bolas y 54 ponches.