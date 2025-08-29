MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el jueves 28 de agosto?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción este jueves 28 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Se fue de 4-1 (doble) con una remolcada en el triunfo 4-1 de los Cardenales de San Luis ante los Piratas de Pittsburgh. Este año está bateando .281 con 10 cuadrangulares, 48 remolcadas, 6 bases robadas y .781 de OPS.

José Caballero

"Chema" ingresó desde la banca para jugar en el jardín derecho, se fue en blanco en un turno en el triunfo de los Yankees de New York ante los Medias Blancas de Chicago 10-4. En la campaña batea para .231 con 4 cuadrangulares, 32 impulsadas, 41 bases robadas y .665 de OPS.

Edmundo Sosa

"Mundito" vino desde la banca y se fue de 1-1 con una remolcada, una anotada y una base por bolas en la contundente victoria 19-4 de los Phillies de Philadelphia ante los Bravos de Atlanta. Esta temporada batea para .272 con 7 cuadrangulares, 32 remolcadas, 1 base robada y .748 de OPS.