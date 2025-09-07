MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el sábado 6 de septiembre?

Repasa la actuación de los tres panameños que vieron acción este sábado 6 de septiembre en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
José Caballero
"Chema" entró a la defensa en el jardín derecho, se fue en blanco en un turno en la victoria 3-1 de los Yankees de New York ante los Azulejos de Toronto. Este año batea para .227 con 4 cuadrangulares, 33 remolcadas, 43 bases robadas y .657 de OPS.
Iván Herrera
Se fue en blanco en cuatro turnos en el triunfo de los Cardenales de San Luis 3-2 ante los Gigantes de San Francisco. Este año batea para .280 con 14 cuadrangulares, 54 remolcadas, 6 bases robadas y .809 de OPS.