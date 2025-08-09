MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el sábado 9 de agosto?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción este sábado 9 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
Iván Herrera
Se fue de 4-1 (doble) en la derrota de los Cardenales de San Luis 9-1 ante los Chicago Cubs. Esta campaña batea para .300 con 10 cuadrangulares, 42 impulsadas, 4 bases robadas y .855 de OPS.
Edmundo Sosa
"Mundito" se fue en blanco en cuatro turnos en el triunfo 3-2 de los Phillies de Philadelphia ante los Rangers de Texas. Este año batea para .266 con 5 cuadrangulares, 26 remolcadas, 1 base robada y .715 de OPS.