MLB MLB -  9 de agosto de 2025 - 14:53

MLB: El "Chema" José Caballero conecta su primer hit con Yankees

José Caballero conectó su primer imparable con los Yankees de New York tras pegarle un doblete a Framber Valdez de los Astros de Houston

José Caballero

José Caballero

La espera finalmente terminó cuando el panameño José Caballero conectó su primer hit como miembro de los los Yankees de New York en la MLB.

El panameño en la segunda entrada conectó un doble por toda la raya de la tercera base ante un lanzamiento en curva del dominicano. Este es el doble número 13 de la campaña para "Chema" que llegó en el último día de cambios desde los Rays de Tampa Bay.

En su segunda titularidad desde que llegó a New York, debutando primero desde el inicio jugando en la tercera base y ahora en la segunda, mostrando versatilidad, luego que en su debut desde la banca, entrara a jugar en el jardín derecho.

Hasta el momento "Chema" batea para .224 con 2 cuadrangulares, 27 remolcadas, 35 bases robadas (líder de Grandes Ligas) y .635 de OPS.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: José Caballero consigue su primera victoria con los Yankees

MLB: José Caballero con buenos contactos en su primera titularidad con los Yankees

MLB: José Caballero tendrá su primera titularidad con los Yankees

Recomendadas

Últimas noticias