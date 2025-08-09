MLB: El "Chema" José Caballero conecta su primer hit con Yankees

La espera finalmente terminó cuando el panameño José Caballero conectó su primer hit como miembro de los los Yankees de New York en la MLB.

El panameño en la segunda entrada conectó un doble por toda la raya de la tercera base ante un lanzamiento en curva del dominicano. Este es el doble número 13 de la campaña para "Chema" que llegó en el último día de cambios desde los Rays de Tampa Bay.

En su segunda titularidad desde que llegó a New York, debutando primero desde el inicio jugando en la tercera base y ahora en la segunda, mostrando versatilidad, luego que en su debut desde la banca, entrara a jugar en el jardín derecho.

Hasta el momento "Chema" batea para .224 con 2 cuadrangulares, 27 remolcadas, 35 bases robadas (líder de Grandes Ligas) y .635 de OPS.