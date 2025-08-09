MLB: El "Chema" José Caballero conecta su primer hit con Yankees

La espera finalmente terminó cuando el panameño José Caballero conectó su primer hit como miembro de los los Yankees de New York en la MLB.
En su segunda titularidad desde que llegó a New York, debutando primero desde el inicio jugando en la tercera base y ahora en la segunda, mostrando versatilidad, luego que en su debut desde la banca, entrara a jugar en el jardín derecho.
Hasta el momento "Chema" batea para .224 con 2 cuadrangulares, 27 remolcadas, 35 bases robadas (líder de Grandes Ligas) y .635 de OPS.