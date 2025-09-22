MLB: Conoce lo que hay en juego en la última semana de la temporada regular

Aunque los Phillies y los Cerveceros ya aseguraron sus respectivas divisiones, las cosas aún no están definidas en las dos divisiones del Oeste, la División Este y la Central de la Liga Americana. Los últimos Comodines también están en disputa en cada liga. De hecho, tras la jornada del domingo, los Azulejos son el único equipo del Joven Circuito que ha asegurado un lugar en los playoffs.

La última semana de la temporada regular 2025 de la MLB

¿Realmente lo lograrán los Guardianes?

Los Guardianes de Cleveland podrían muy bien completar una de las remontadas de final de temporada más grandes en la historia de las Grandes Ligas. A 15.5 juegos de los Tigres en la División Central de la Liga Americana el 8 de julio, los Guardians ahora están, asombrosamente, a un juego detrás de los Tigres al comenzar la última semana. Cleveland ha ganado 15 de sus últimos 17 juegos y casi borró el déficit de 10.5 juegos en la división que tenía al comenzar septiembre.

Las batallas en el salvaje Oeste

Las batallas por las divisiones del Oeste han estado consistentemente reñidas durante meses, pero hemos ganado más claridad después de esta última semana. Los Astros y los Marineros de Seattle han estado codo a codo durante un buen tiempo, pero después de la barrida de Seattle sobre Houston el fin de semana, los Marineros tienen una ventaja contundente de tres juegos y aseguraron la ventaja de desempate al ganar la serie particular.

Los Dodgers también están en una buena situación. Con una diferencia de tres juegos sobre San Diego y la ventaja del desempate, los Dodgers están destinados a ganar la División Oeste de la Liga Nacional una vez más. Sin embargo, a menos que ocurra un milagro, los Dodgers no tendrán un descanso en la primera ronda en la Serie del Comodín, ya que los Filis y los Cerveceros podrían asegurar los dos mejores récords del Viejo Circuito en los próximos días.

¿Llegarán los Mets a los playoffs?

Hasta finales de julio, los Mets estaban luchando seriamente por la División Este de la L.N. y peleaban por el mejor récord del circuito. Ha sido todo cuesta abajo desde entonces, con los Mets teniendo un récord de 18-29 desde principios de agosto, empatado como el cuarto peor en MLB. Después de que los Mets perdieron el domingo y los Rojos ganaron, Cincinnati es ahora mismo el tercer Comodín de la L.N. Ambos clubes tienen foja de 80-76, pero los Rojos se llevaron la serie particular y, por lo tanto, saldrían favorecidos si hay un empate.

Los Diamondbacks también están en la pelea por ese último Comodín. Después de ganar el domingo, Arizona está a un juego detrás de los Rojos y los Mets. Los Diamondbacks, sin embargo, perdieron la serie contra los Rojos y dividieron la serie contra los Mets, lo que significa que un empate entre Arizona y Nueva York se decidiría por el récord intradivisión.

