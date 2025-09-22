MLB: Iván Herrera se someterá a cirugía con miras a volver a la receptoría

Una vez finalizada la temporada 2025, Iván Herrera se estaría sometiendo a una cirugía en el codo para volver a jugar en la receptoría en el 2026, luego de estar jugando como designado en los últimos meses.

Según Jeff Jones del Belleville News-Democrat se espera que esté en forma para febrero y que la cirugía busca corregir sus dificultades para lanzar detrás del plato, lo que llevó a los Cardenales a cambiarlo de receptor a bateador designado a tiempo completo en julio.

El mánager Oli Mármol y el presidente entrante de operaciones de béisbol, Chaim Bloom, han elaborado un programa de pretemporada que lo prepare para volver a la receptoría el próximo año. Jones añade que el plan del club para la pretemporada de Herrera se elaboró con conocimiento de la inminente cirugía del joven y con planes para integrar su rehabilitación en sus asignaciones invernales.

Números de Iván Herrera

Este año Herrera está bateando para .281 con 17 cuadrangulares, 60 remolcadas, 8 bases robadas y .824 de OPS.