Alan David Picasso: El estudiante de Neurociencias de la UNAM que retará a un "Monstruo"

El joven púgil mexicano Alan David Picasso tendrá el reto más grande de su carrera, un cara a cara en diciembre ante la estrella libra por libra Naoya Inoue, con una oportunidad por todos los títulos de la categoría de peso supergallo.

Picasso (32-0-1, 17 KOs), de 25 años de edad, además de enfrentar retos arriba del ring, de momento tiene otros fuera de acciones del deporte, ya que mientras se posiciona como retador a los cetros dorados de las 122 libras de manera perfecta, cursa la Licenciatura en Neurociencias de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM en su natal México.

El originario de Naucalpan, México combina de manera brillante los estudios con el deporte y en reiteradas ocasiones ha mencionado que busca plasmar sus conocimientos de neurociencias en el deporte de los puños.

“A veces es un poco difícil, a veces cansado. Un día antes de una pelea, en el pesaje tuve un examen de morfofisiología, estaba con el pendiente del peso y, además, el examen, pero son las dos cosas que me gustan, mis dos pasiones, y las voy a lograr”, mencionó para el portal UNAM Global en su momento Picasso, quien creció y se desarrolló en el barrio bravo de Tepito.

“Si algo te gusta no lo abandones a pesar de las circunstancias; aunque algunas personas te digan que está muy difícil, y no puedes, ¡hazlo!”, finalizó el atleta de 1.73 m de estatura.

Un reto de gran magnitud para Alan David Picasso

El apodado "Rey David" tiene en la mira una hazaña enorme, destronar al pegador de Yokohama el 27 de diciembre en velada "Ring V", también llamada "La Noche del Samurái", en el pleito estelar en el Mohammed Abdo Arena, de la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

Alan David Picasso llegará a este pleito de fin de año después de derrotar al también japonés Kyonosuke Kameda en pleito a 10 asaltos en el MGM Grand Arena de Las Vegas el pasado mes de julio.

Ahora, Picasso liderará por primera vez una cartelera de alto calibre, que será transmitida a través de la señal de DAZN Boxing, en un esperado choque.