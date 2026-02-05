MLB: Framber Valdez llega a los Tigres para fortalecer su rotación

Los Tigres acordaron un contrato de tres años y US$115 millones con el zurdo dominicano Framber Valdez, según informaron fuentes a MLB .com la noche del miércoles. El club no ha confirmado el acuerdo, que está sujeto a un examen físico e incluye una cláusula de salida después de la temporada 2026.

Detroit se mantuvo en posición para actuar de manera oportuna en un mercado de agentes libres repleto de brazos de calidad a medida que se acercan los Entrenamientos de Primavera. Con la incorporación de Valdez (dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial con los Astros) los Tigres fortalecen un cuerpo monticular anclado por Tarik Skubal, ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en las últimas dos temporadas, y que ya apuntaba a ser una de las mejores rotaciones de cara al 2026.

La rotación proyectada de los Tigres ahora incluye a Skubal, Valdez, Jack Flaherty y Casey Mize.

Reese Olson podría tener la ventaja para quedarse con el quinto puesto; está en camino de estar listo tras sufrir una distensión en el hombro derecho que puso fin a su temporada 2025. Drew Anderson y Troy Melton también son opciones para la rotación.

Vale la pena señalar que, entre los primeros cuatro nombres mencionados, Valdez es el único lanzador que estaría bajo contrato más allá del 2026. A corto plazo, él y Skubal podrían formar una de las duplas más potentes en todo el béisbol.

Valdez, quien cumplió 32 años el 19 de noviembre, pasó sus primeras ocho campañas con los Astros —las dos primeras bajo la dirección del manager A.J. Hinch entre 2018 y 2019. El zurdo se ha consolidado desde entonces como uno de los abridores más consistentes de las Grandes Ligas, encontrando una fórmula exitosa que combina buenos números de ponches con una elevada proporción de rodados.

Números de Framber Valdez

Desde el inicio del 2020, Valdez ha registrado efectividad de 3.23 en 973 innings. Solo cuatro lanzadores han asumido una mayor carga de trabajo en los últimos seis años, y su ERA+ de 128 en ese período lo ubica octavo entre quienes han hecho al menos 100 aperturas.

Y desde 2021 (la primera campaña completa de Valdez en la rotación de Houston) ha acumulado 18.3 fWAR, lo que lo coloca noveno entre todos los lanzadores en ese lapso. Skubal (19.4 fWAR) ocupa el sexto lugar.

La campaña del 2025 marcó la tercera vez en cuatro años que Valdez alcanzó las 30 aperturas, y finalizó con efectividad de 3.66 y 187 ponches en 192 innings. Después de la temporada, los Astros le hicieron una oferta calificada, que Valdez rechazó. Esa QO, que le habría otorgado US$22.025 millones para el 2026, lo vinculó a una compensación en el Draft; Houston recibirá una selección después de la cuarta ronda.

Valdez ascendió relativamente rápido por el sistema de ligas menores de Houston tras firmar como agente libre internacional en 2015, pero nunca fue considerado un prospecto de alto perfil y siempre hubo dudas sobre si podría mantenerse como abridor en las Mayores. Su desempeño inicial en MLB fue irregular: registró efectividad de 4.60 en 34 juegos (13 aperturas) entre 2018 y 2019.

Sin embargo, Valdez dio el gran salto durante la temporada acortada de 2020, asumiendo con firmeza el rol de as en Houston luego de que el equipo perdiera a Gerrit Cole en la agencia libre rumbo a los Yankees y viera a Justin Verlander caer con una lesión en el codo que eventualmente requirió cirugía Tommy John.

Valdez tuvo su mejor campaña en 2022, dejando efectividad de 2.82 con 194 ponches en 201.1 innings (líder en la Liga Americana) durante la temporada regular, actuación que lo llevó a finalizar en el quinto lugar en la votación por el Cy Young de la Liga Americana. Además, registró una efectividad de 1.44 en cuatro aperturas de postemporada, ayudando a los Astros a conquistar la Serie Mundial.

