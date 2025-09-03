MLB: Iván Herrera lidera triunfo de Cardenales con cuadrangular

El pelotero panameño Iván Herrera disparó un jonrón de dos carreras que puso arriba a su equipo, y Miles Mikolas lanzó seis sólidas entradas para guiar a los Cardenales de San Luis a una victoria 2-1 sobre los Atléticos la noche del martes en la jornada de la MLB.

Mikolas (7-10) permitió una carrera y cinco hits en seis innings. No ponchó a nadie y otorgó una base por bolas. El derecho llegaba con foja de 0-2 y efectividad de 6.04 en cinco aperturas en agosto.

Un brillante Iván herrera

El panameño hizo su aparición en el diamante como segundo en el orden ofensivo y de bateador designado, en el que terminó siendo un duelo de pitcheo en el Busch Stadium.

Herrera, de 25 años de edad llegó al home play en la baja del 6 episodio con uno a bordo y aprovechó un lanzamiento cortante que se quedó en el medio del plato para pegar así su home run número 12 y darle la vuelta a la pizarra para el 2-1 en la pizarra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cardinals/status/1963046950544040272&partner=&hide_thread=false Homer from Herrera! pic.twitter.com/sStk1ykFzn — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 3, 2025

Después del trabajo de Mikolas en la lomita del diamante, Matt Svanson siguió con dos episodios en blanco y JoJo Romero retiró el noveno en orden para apuntarse su sexto salvamento.

FUENTE: MLB