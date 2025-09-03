MLB: Iván Herrera lidera triunfo de Cardenales con cuadrangular

El pelotero panameño Iván Herrera disparó un jonrón de dos carreras que puso arriba a su equipo, y Miles Mikolas lanzó seis sólidas entradas para guiar a los Cardenales de San Luis a una victoria 2-1 sobre los Atléticos la noche del martes en la jornada de la MLB.
Un brillante Iván herrera
El panameño hizo su aparición en el diamante como segundo en el orden ofensivo y de bateador designado, en el que terminó siendo un duelo de pitcheo en el Busch Stadium.
Herrera, de 25 años de edad llegó al home play en la baja del 6 episodio con uno a bordo y aprovechó un lanzamiento cortante que se quedó en el medio del plato para pegar así su home run número 12 y darle la vuelta a la pizarra para el 2-1 en la pizarra.
Después del trabajo de Mikolas en la lomita del diamante, Matt Svanson siguió con dos episodios en blanco y JoJo Romero retiró el noveno en orden para apuntarse su sexto salvamento.
FUENTE: MLB