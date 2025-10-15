MLB: José Caballero reveló sus dos mejores amigos en los Yankees

José Caballero , pelotero profesional de los Yankees de Nueva York de la MLB , estuvo de visita en el Salón de la Fama del Deporte panameño de RPC y contó varias anécdotas sobre su traspaso al "Bronx" y las dos mejores amistades que hizo tras llegar procedente de los Tampa Bay Rays en la fecha límite de cambio.

El "Chema" por segundo año consecutivo, lideró el departamento de bases robadas en la Liga Americana con 49 almohadillas estafadas.

Los mejores dos amigos de José Caballero en los Yankees

Jazz Chisholm Jr: El pelotero de Bahamas y el panameño estuvieron juntos en ligas menores con los Arizona Diamondbacks. Caballero firmó en el Draft de 2017 y Chisholm llegó al equipo de los "The Rattlesnakes" en el 2015.

Amed Rosario: Caballero señaló que tiene buena relación con el dominicano de 29 años, porque compartieron equipo en los Rays a inicios de la temporada 2024.

"Cabby" de 29 años terminó con un promedio ofensivo de .236 (74 imparables en 314 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 36 carreras remolcadas, 52 anotadas, 18 dobles, 1 triple, 47 bases por bolas, 98 ponches y 49 bases estafadas (líder de la MLB).