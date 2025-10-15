MLB MLB -  15 de octubre de 2025 - 12:46

José Caballero y la clave del éxito para robar bases en la MLB

El pelotero santeño José Caballero señaló que no es el jugador más rápido de las Grandes Ligas (MLB).

FOTO: MLB

El pelotero de los Yankees de Nueva York, José Caballero, comentó que robar bases en las Grandes Ligas (MLB) no solo requiere tener velocidad, sino también técnica y tomar el tiempo a los lanzadores, aspectos que lo llevaron a ganar el departamento de bases robadas por segunda temporada consecutiva con 49.

"Es algo que no esperaba lograr en el máximo nivel del béisbol, pero contento y agradecido con Dios porque me dio la facilidad de hacerlo con inteligencia y técnica", dijo "Chema" en el Salón de la Fama de RPC.

José Caballero tiene claro que no es el más rápido de la MLB

"No soy el más rápido de Grandes Ligas, ni siquiera entre los 10 con más velocidad, pero robar bases no es solo velocidad, es algo diferente y para mí es un orgullo decirlo que lo gané en dos temporadas consecutivas, dejando el nombre de Panamá en alto", añadió el santeño de 29 años.

