José Caballero y la clave del éxito para robar bases en la MLB FOTO: MLB

El pelotero de los Yankees de Nueva York, José Caballero, comentó que robar bases en las Grandes Ligas (MLB) no solo requiere tener velocidad, sino también técnica y tomar el tiempo a los lanzadores, aspectos que lo llevaron a ganar el departamento de bases robadas por segunda temporada consecutiva con 49.

"Es algo que no esperaba lograr en el máximo nivel del béisbol, pero contento y agradecido con Dios porque me dio la facilidad de hacerlo con inteligencia y técnica", dijo "Chema" en el Salón de la Fama de RPC.

