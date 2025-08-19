Clásico Mundial 2026: Iván Herrera confirma que jugará con Panamá

Iván Herrera vuelve al LoanDepot Park, lugar donde logró el tercer lugar en la Serie del Caribe 2024 con los Federales de Chiriquí (Panamá) y donde también confirmó su participación con la tropa panameña para el Clásico Mundial 2026.

Herrera recuerda de gran manera esta estadio luego de conectar tres cuadrangulares con los Federales, uno de ellos en el partido por el tercer en la Serie del Caribe 2024 ante los Suns de Curazao.

Herrera confirma participación en el Clásico Mundial 2026

"Significa mucho para mí representar a la patria, una de las cosas más importantes para un deportista ya aparte a nivel profesional, la verdad muy importante de participar en el próximo Clásico Mundial que va a ser en Puerto Rico. Yo no voy a faltar, es importante para mí, uno sale de allá, voy a representar, a todos mis amigos y familia de Panamá" dijo el jugador de los Cardenales de San Luis al medio digital "Con las bases llenas".

El panameño añadió que las lesiones le han afectado para mantenerse en el terreno de juego pero que ahora se siente bien y considera que el año ha sido bueno con la meta de mejorar cada día, ser consistente y estar listo para las oportunidades.