MLB MLB -  31 de agosto de 2025 - 11:00

MLB: José Caballero cerrará serie ante White Sox como titular

El panameño José Caballero figura en el lineup inicial de los Yankees para enfrentar a los Medias Blancas en la MLB.

MLB: José Caballero cerrará serie ante White Sox como titularFOTO: MLB

El versátil pelotero panameño José Caballero saldrá como titular en el Guaranteed Rate Field, escenario que recibirá el cuarto partido de la Serie entre Yankees de Nueva York y Medias Blancas de Chicago en la MLB (1:10 pm).

Los "Bombaderos del Bronx" vencieron a los White Sox en los primeros tres encuentros por pizarra de 10-4, 10-2 y 5-3.

"Chema" ha visto acción en todos esos partidos, pero entrando desde la banca para cerrar a la defensiva.

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 29 años ha visto acción en 107 juegos, batea para .230 producto de 62 imparables en 269 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 40 bases por bolas, 86 ponches y 41 bases robadas.

