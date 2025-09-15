MLB: José Caballero conectó descomunal jonrón en el Fenway Park

El pelotero panameño José Caballero conectó su quinto cuadrangular de la temporada en la derrota de los Yankees de Nueva York 4-6 frente a los Medias Rojas de Boston, en el tercer juego de la serie disputado el domingo en la MLB.
El equipo del "Bronx" ganó dos de tres encuentros ante sus archirrivales. En los primeros choques ganaron por pizarra de 4-1 y 5-3 en el Fenway Park.
"Chema" frente a Boston consumió 12 turnos con 3 imparables conectados (2 dobles y 1 jonrón), 2 carreras anotadas, 1 empujada y 5 ponches.
Números de José Caballero en la MLB 2025
"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (69 imparables en 296 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 35 carreras remolcadas, 48 anotadas, 16 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 94 ponches y 46 bases estafadas (líder de la MLB).