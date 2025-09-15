MLB MLB -  15 de septiembre de 2025 - 06:26

MLB: José Caballero conectó descomunal jonrón en el Fenway Park

El Grandes Ligas panameño José Caballero bateó un monstruoso cuadrangular en derrota de Yankees ante Boston en la MLB.

Foto: Winslow Townson / Getty Images via AFP

El pelotero panameño José Caballero conectó su quinto cuadrangular de la temporada en la derrota de los Yankees de Nueva York 4-6 frente a los Medias Rojas de Boston, en el tercer juego de la serie disputado el domingo en la MLB.

La pelota viajó 423 pies por todo el jardín izquierdo donde se encuentra el monstruo verde y tuvo una velocidad de salida de 108.1mph, ante un sinker de 95 millas por hora del lanzador izquierdo Steven Matz.

El equipo del "Bronx" ganó dos de tres encuentros ante sus archirrivales. En los primeros choques ganaron por pizarra de 4-1 y 5-3 en el Fenway Park.

"Chema" frente a Boston consumió 12 turnos con 3 imparables conectados (2 dobles y 1 jonrón), 2 carreras anotadas, 1 empujada y 5 ponches.

Números de José Caballero en la MLB 2025

"Cabby" de 29 años tiene un promedio ofensivo de .233 (69 imparables en 296 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 35 carreras remolcadas, 48 anotadas, 16 dobles, 1 triple, 42 bases por bolas, 94 ponches y 46 bases estafadas (líder de la MLB).

