MLB MLB -  15 de septiembre de 2025 - 08:03

MLB: Justin Lawrence vuelve a lanzar con los Piratas tras larga lesión

Justin Lawrence, quien no lanzaba en MLB desde el pasado mes de abril, volvió a subirse a la lomita con los Piratas de Pittsburgh.

MLB: Justin Lawrence vuelve a lanzar con los Piratas tras larga lesión

MLB: Justin Lawrence vuelve a lanzar con los Piratas tras larga lesión

AFP

Justin Lawrence, quien no lanzaba en MLB desde el pasado mes de abril, volvió a subirse a la lomita con los Piratas de Pittsburgh.

A finales de abril fue puesto en la lista de lesionados por inflamación en el codo y fue activado el viernes 12 de septiembre.

El relevista panameño lanzó una entrada, permitió un hit, una base por bolas y recetó un ponche ante los Nacionales de Washington.

Este año tiene marca de 1-0 en 12 partidos, donde ha lanzado 12.1 con efectividad de 0.73 con 16 ponches y 1.05 de WHIP.

Lawrence es una de las opciones de Panamá en el cuerpo de relevo y sería una opción para el Próximo Clásico Mundial 2026.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: José Caballero conectó descomunal jonrón en el Fenway Park

MLB: José Caballero, titular por quinto partido consecutivo

MLB: José Caballero extendió su racha de imparables a 4 partidos consecutivos

Recomendadas

Últimas noticias