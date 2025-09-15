MLB: Justin Lawrence vuelve a lanzar con los Piratas tras larga lesión

Justin Lawrence , quien no lanzaba en MLB desde el pasado mes de abril, volvió a subirse a la lomita con los Piratas de Pittsburgh.

A finales de abril fue puesto en la lista de lesionados por inflamación en el codo y fue activado el viernes 12 de septiembre.

El relevista panameño lanzó una entrada, permitió un hit, una base por bolas y recetó un ponche ante los Nacionales de Washington.

Este año tiene marca de 1-0 en 12 partidos, donde ha lanzado 12.1 con efectividad de 0.73 con 16 ponches y 1.05 de WHIP.

Lawrence es una de las opciones de Panamá en el cuerpo de relevo y sería una opción para el Próximo Clásico Mundial 2026.