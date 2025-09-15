Legionarios Fútbol Internacional -  15 de septiembre de 2025 - 07:41

Tomás Rodríguez marcó y fue expulsado en victoria de Monagas sobre Universidad Central

El atacante panameño Tomás Rodríguez anotó el segundo gol de Monagas contra Universidad Central en Venezuela.

El delantero panameño Tomás Rodríguez anotó el segundo gol en la victoria de Monagas SC 2-0 sobre Universidad Central, en la jornada 10 de la primera División de Venezuela, pero en el cierre de partido fue expulsado por doble cartulina amarilla.

Rodríguez recibió la primera amarilla al 37' y la segunda al 82', que lo terminó sacando del compromiso disputado en el Estadio Monumental de Maturin.

El gol de Tomás Rodríguez vs Universidad Central

El delantero de 26 años encaró y a pura velocidad le ganó a la zona defensiva rival para sacar un potente disparo cruzado que venció al guardameta Miguel Silva al minuto 43'.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ComunidadFutve/status/1967384305837199720&partner=&hide_thread=false

El ex futbolista de Sporting San Miguelito registra 3 goles en 8 partidos en el Clausura 2025.

Los también panameños Juan Villalobos y Jovani Welch ingresaron de cambio en el conjunto "Azulgrana Oriental".

