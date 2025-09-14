LPF: CAI y Árabe Unido igualaron en la jornada 8 del Clausura 2025

En un disputado choque en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI y el Árabe Unido de Colón igualaron sin goles en la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

El DAU tuvo la iniciativa en el primer tiempo con dos llegadas claras de gol, la primera con un disparo de pierna izquierda de Diego Valanta que pasó por arriba del arco del guardameta Guillermo León, que posteriormente al 11' vio como el balón se estrelló en su palo tras un peligroso remate de Alessandro Canales.

¡No pasaron del empate! CAI y Árabe Unido empataron 0-0 en el encuentro de la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la #LPFxRPC . @LPFpanama pic.twitter.com/RD5dZKZcHL

La reacción de los vikingos llegó al 31' con un disparo cruzado de Ángel Caicedo.

En los segundos 45' minutos, el encuentro estuvo más cerrado y prácticamente los porteros no tuvieron trabajo.

Con este resultado, CAI que anunció la salida del DT Franklin Narváez, se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 6 unidades y el DAU bajo el mando de Juan Sergio "Jeringa" Guzmán, es último en el Este con 7 puntos.