LPF: CAI y Árabe Unido igualaron en la jornada 8 del Clausura 2025

En un disputado choque en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez, el CAI y el Árabe Unido de Colón igualaron sin goles en la jornada 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
La reacción de los vikingos llegó al 31' con un disparo cruzado de Ángel Caicedo.
En los segundos 45' minutos, el encuentro estuvo más cerrado y prácticamente los porteros no tuvieron trabajo.
Un punto para ambos equipos - LPF
Con este resultado, CAI que anunció la salida del DT Franklin Narváez, se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 6 unidades y el DAU bajo el mando de Juan Sergio "Jeringa" Guzmán, es último en el Este con 7 puntos.