CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  15 de septiembre de 2025 - 07:37

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir la Champions League

El FC Barcelona inicia su camino en la UEFA Champions League cuando visite en el St James' Park al Newcastle.

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha

Newcastle vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir la Champions League

El FC Barcelona inicia su camino en la UEFA Champions League cuando visite en el St James' Park al Newcastle.

Los de Hansi Flick vienen de golear en LaLiga luego de marcar dobletes Raphinha, Fermín López y Robert Lewandowski para llegar a 10 puntos en el torneo local.

Mientras tanto el equipo de Eddie Howe es décimo en la Premier League con 5 puntos en cuatro jornadas, viene de vencer 1-0 al Wolves con el gol de Nick Woltemade.

Se han enfrentado en cuatro ocasiones en este torneo, donde el onceno español ganó tres partidos y los ingleses tienen una victoria.

Fecha, hora y dónde seguir Newcastle vs FC Barcelona

Fecha: Jueves 18 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: St James' Park

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes

En esta nota:
Seguir leyendo

LaLiga: Así fue la victoria por goleada del FC Barcelona ante Valencia

El FC Barcelona sale de inicio con Roony Bardghji ante el Valencia

FC Barcelona: Hansi Flick critica gestión de Lamine Yamal en la Selección de España

Recomendadas

Últimas noticias