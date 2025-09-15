MLB: Edmundo Sosa y los Phillies aseguraron su boleto a postemporada

El clubhouse de los Phillies de Philadelphia estaba preparado y listo para albergar una celebración el domingo en el Citizens Bank Park, a pesar de la derrota 10-3 ante Kansas City, en un duelo de la MLB donde el panameño Edmundo Sosa no vio acción.

Y aunque la celebración de un título divisional no se hizo realidad, los Filis sí aseguraron un puesto en la postemporada más tarde ese día, mientras estaban camino a Los Ángeles gracias a la derrota de los Gigantes ante los Dodgers.

Por supuesto, esa no era la manera de conseguir el boleto a octubre que estaban esperando.

Con el número mágico de Filadelfia para asegurar la División Este de la Liga Nacional en solo uno, los jugadores llegaron el domingo por la mañana y encontraron lonas de plástico enrolladas y colgadas sobre sus casilleros, listas para ser desenrolladas y rociadas con champán más tarde en el día.

Y al principio del encuentro, los Filis parecían destinados a hacerlo realidad. Necesitando solo una victoria para asegurar un segundo título divisional consecutivo, tomaron una ventaja temprana cuando Kyle Schwarber conectó un jonrón en la primera entrada, su 52do vuelacercas de la temporada.

J.T. Realmuto agregó un bambinazo solitario dos bateadores más tarde y Aaron Nola retiró a los primeros nueve Reales que enfrentó, además de no permitir carreras en sus primeros cuatro innings.

Después de todo, con un número mágico de uno, los Filis aún habrían asegurado el Este de la Liga Nacional con una derrota de los Mets. En ese momento, Nueva York y Texas estaban empatados a 2 en la parte alta de la novena.

Pete Alonso retrasó el festejo de los Phillies - MLB

Los jugadores y el cuerpo técnico de los Filis se retiraron al clubhouse para ver juntos cómo el juego se iba a extrainnings. El jonrón de tres carreras de Pete Alonso para dejar en el terreno le dio a los Mets una victoria de 5-2 y terminó con la posibilidad de una celebración de aseguramiento del Este de la Liga Nacional.

Las lonas de plástico transparentes se quedaron enrolladas. Las gorras y camisetas de campeones del Este de la Liga Nacional se quedaron guardadas en cajas justo dentro de la puerta del clubhouse. Los televisores cambiaron al juego de los Eagles contra los Chiefs.

Y con eso, los Filis terminaron de empacar sus maletas para tomar un vuelo transcontinental a Los Ángeles, donde comienzan una serie crucial de tres juegos contra los Dodgers el lunes.

FUENTE: MLB