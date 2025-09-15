Atletismo Deportes -  15 de septiembre de 2025 - 08:29

Gianna Woodruff clasificó a semifinales en el Campeonato Mundial de Atletismo

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a semifinales en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025‍.

Campeonato Mundial de Atletismo Tokio

FOTO: COMITÉ OLÍMPICO DE PANAMÁ

La representante panameña Gianna Woodruff terminó en tercer lugar su serie clasificatoria de los 400m vallas con tiempo de 54.60seg, consiguiendo así un cupo para las semifinales del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

En la sumatoria general de la primera Ronda, logró el 11avo mejor tiempo entre las 41 atletas participantes.

¿Cuándo se llevarán a cabo las semifinales del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025?

Las semifinales de este certamen de alto nivel se llevarán a cabo este 17 de septiembre a las 7:03 am (hora de Panamá).

La atleta canalera de 31 años espera avanzar a la final y buscar una medalla para seguir brillando en el 2025, año en el que ya ganó medalla de oro en el LIV Campeonato Sudamericano de Atletismo Mar de Plata en la prueba de 400m vallas, con tiempo de 56.57 segundos.

