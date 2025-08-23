MLB MLB -  23 de agosto de 2025 - 19:53

MLB: Edmundo Sosa conectó cuadrangular en el triunfo de los Phillies

Panameño Edmundo Sosa aportó de gran forma a la ofensiva en el duelo entre los Phillies y Nacionales en la MLB.

El pelotero panameño Edmundo Sosa tuvo una actuación destacada con el "madero" en el triunfo de los Phillies de Philadelphia ante los Nacionales de Washington por pizarra de 6-4 en la jornada de la MLB.

Sosa, infielder de 29 años de edad vio acción en la segunda base y como octavo en el orden ofensivo del equipo dirigido por el manager Rob Thomson.

"Mundito" lució de gran manera, aportando a la ofensiva en el partido que tuvo como escenario el Citizens Bank Park de Pensilvania, con un cuadrangular de 3 carreras en el 4 episodio y terminando de 3-1, con 3 empujadas y 1 anotada.

Edmundo Sosa aprovechó un lanzamiento que se quedó alto para extender sus brazos y enviar la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo.

Un gran Nola en la lomita de la MLB

El experimentado abridor de 32 años de edad Aaron Nola lanzó unos sólidos 6 episodios en la lomita del diamante, permitiendo 2 carreras limpias.

A pesar de meterse en problemas sobre el final, los Phillies consiguieron su triunfo número 75 en la actual temporada de Las Grandes Ligas.

