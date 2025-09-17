MLB: José Caballero sigue "volando" en las bases para llegar a 47 robos

José Caballero no fue de la partido en el triunfo de los Yankees de New York ante los Mellizos de Minnesota, pero vino desde la banca para estafar su base 47, para seguir liderando la MLB en este departamento.

"Chema" entró en la novena entrada a correr por Giancarlo Stanton y ante los envíos del zurdo Génesis Cabrera, el santeño logró dar unos saltos para llegar con a salvo a la segunda base.

Yankees siguen luchando

Los Yankees con este triunfo, y la derrota de Boston, se afianza en el comodín, mientras que sigue a una distancia prudente del este de la Liga Americana, comandada por los Azulejos de Toronto.

Los Yankees encabezan las Mayores con 784 carreras anotadas, un promedio de 5.19 por juego. Han alcanzado cifras de doble dígito 23 veces, aunque no lo habían hecho en sus 15 juegos anteriores.

También son líderes en porcentaje de slugging, OPS, extrabases, bases totales, boletos y boletos intencionales.

Estar 5.0 juegos detrás de Toronto (89-62) en el Este de la Liga Americana quizás sea demasiado con sólo 11 partidos restantes, pero cuando su ofensiva funciona, los Yankees (84-67), líderes en la carrera por el Comodín de la Liga Americana, serán un rival difícil en octubre sin importar su siembra de playoffs.