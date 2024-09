MLB: Los Atléticos se despidieron del Oakland Coliseum con una victoria

Aproximadamente cuatro horas antes de que los A's cerraran el capítulo de su permanencia de 57 años en Oakland jugando su último partido en el Coliseum el jueves, Kotsay salió de su oficina con el uniforme completo y se dirigió al estacionamiento. El capitán de los A's se empapó de la atmósfera eléctrica de un estacionamiento que estaba repleto a las 8 am PT, y se detuvo para hablar y tomarse fotografías con los fanáticos y los empleados.

“Nunca había estado en una Serie Mundial, pero siento que hoy es uno de esos días en los que se puede experimentar la emoción de eso”, dijo Kotsay. “La magnitud de eso, conducir hoy y ver el estacionamiento lleno y sentir la energía y la emoción, es algo que atesoraré por el resto de mi vida”.

Triunfo para despedirse del Oakland Coliseum - MLB

Liderando a un equipo joven en ascenso, Kotsay fue la figura perfecta para representar a los A's en este día emotivo en el Coliseum, que ha sido su hogar lejos del hogar durante 14 años como jugador, entrenador y ahora gerente del club. Entonces, una vez que el cerrador All-Star Mason Miller cerró la puerta a los Rangers para una victoria de 3-2, Kotsay se dirigió a la multitud de Oakland para decir su último adiós.

¿Dónde jugarán las Atléticos?

La próxima vez que los A's jueguen un partido en casa, será en West Sacramento en Sutter Health Park, donde jugarán al menos hasta la temporada 2027 antes de una mudanza planificada a un nuevo estadio en Las Vegas.

Sin embargo, este día se trató de rendir homenaje a Oakland y su rica historia de béisbol que se remonta a 1968. Las leyendas de los A's, Rickey Henderson y Dave Stewart, lanzaron los primeros lanzamientos ceremoniales a los actuales A's, Lawrence Butler y Mason Miller, mientras que el ex as, Barry Zito, regresó para cantar el himno nacional.

FUENTE: MLB