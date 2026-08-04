LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de agosto de 2026 - 07:43

LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 2 del Apertura 2026

Conoce a los goleadores tras la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 2 del Apertura 2026

LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 2 del Apertura 2026

FOTO / LPF

La Liga panameña de Fútbol (LPF) arrancó con todo y con esto la tabla de goleadores tras Jornada 1 del Apertura 2026 comienza a tomar forma.

Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la LPF

  • Wesley Lashley (Unión Coclé): 2
  • Carlos Hernández (Veraguas United): 2
  • Iván Anderson (CD Universitario): 2
  • Héctor Ríos (CD Plaza Amador): 2
  • Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador): 1
  • Rolando Burgess (DAU): 1
  • Ronaldo Dinolis (San Francisco): 1
  • Víctor Medina (San Francisco): 1
  • Keny Bonilla (San Francisco): 1
  • Miguel Camargo (Veraguas United): 1
  • Martín Morán (CAI): 1
  • David Castillo (Herrera FC): 1
  • Bayron Walters (Alianza FC): 1
  • Johused Peñalba (Tauro FC): 1

AUTOGOLES

  • Kairo Walters (CD Plaza Amador): 1
  • Omar Alba (Sporting SM): 1

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