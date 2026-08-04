La Liga panameña de Fútbol (LPF) arrancó con todo y con esto la tabla de goleadores tras Jornada 1 del Apertura 2026 comienza a tomar forma.
LPF Liga Panameña de Fútbol LPF - 4 de agosto de 2026 - 07:43
LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 2 del Apertura 2026
Conoce a los goleadores tras la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
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Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2026 de la LPF
- Wesley Lashley (Unión Coclé): 2
- Carlos Hernández (Veraguas United): 2
- Iván Anderson (CD Universitario): 2
- Héctor Ríos (CD Plaza Amador): 2
- Jorlian Sánchez (CD Plaza Amador): 1
- Rolando Burgess (DAU): 1
- Ronaldo Dinolis (San Francisco): 1
- Víctor Medina (San Francisco): 1
- Keny Bonilla (San Francisco): 1
- Miguel Camargo (Veraguas United): 1
- Martín Morán (CAI): 1
- David Castillo (Herrera FC): 1
- Bayron Walters (Alianza FC): 1
- Johused Peñalba (Tauro FC): 1
AUTOGOLES
- Kairo Walters (CD Plaza Amador): 1
- Omar Alba (Sporting SM): 1
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