LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  4 de agosto de 2026 - 07:23

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 2 del Apertura 2026

Conoce a continuación la tabla de posiciones tras la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 2 del Apertura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 2 del Apertura 2026

FOTO / LPF

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) finalizó, después de 6 emocionantes encuentros en diferentes escenarios alrededor del país.

Resultados J2 del Apertura 2026 de la LPF

  • Árabe Unido 0 - 1 Alianza FC
  • Sporting SM 0 - 2 Plaza Amador
  • Tauro FC 1 - 1 UMECIT
  • Unión Coclé 2 - 1 San Francisco
  • Veraguas United 2 - 1 CD Universitario
  • CAI 0 - 0 Herrera FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J2

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CD Plaza Amador / 2 / 4
  2. Alianza FC / 2 / 4
  3. Tauro FC / 2 / 2
  4. UMECIT FC FC / 2 / 2
  5. Árabe Unido / 2 / 1
  6. Sporting SM / 2 / 1

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 2 / 4
  2. Herrera FC / 2 / 4
  3. San Francisco / 2 / 3
  4. Unión Coclé / 2 / 3
  5. CAI / 2 / 2
  6. CD Universitario / 2 / 0

En esta nota:
Seguir leyendo

San Francisco FC vs Herrera FC: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO J3 de la LPF

LPF: Calendario de partidos para la jornada 3 del Apertura 2026

LPF: Tabla de goleadores tras Jornada 2 del Apertura 2026

Recomendadas

Últimas noticias