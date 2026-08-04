LPF: Tabla de posiciones tras jornada 2 del Apertura 2026

La jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) finalizó, después de 6 emocionantes encuentros en diferentes escenarios alrededor del país.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CD Plaza Amador / 2 / 4
- Alianza FC / 2 / 4
- Tauro FC / 2 / 2
- UMECIT FC FC / 2 / 2
- Árabe Unido / 2 / 1
- Sporting SM / 2 / 1
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 2 / 4
- Herrera FC / 2 / 4
- San Francisco / 2 / 3
- Unión Coclé / 2 / 3
- CAI / 2 / 2
- CD Universitario / 2 / 0