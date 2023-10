MLB: Luis Arráez hace historia con 2do título de bateo

“Significa mucho”, dijo Arráez antes del juego. “He trabajado duro para esto. Trabajé duro para ayudar a mi equipo a ganar, y esto es increíble. Y no puedo esperar hasta que saquemos 27 outs hoy y entonces vengan y me digan: ‘Oye, ganaste el título de bateo otra vez’. Me hace feliz porque trabajo duro”.

El cambio de Luis Arráez

Los Marlins comenzaron la pasada temporada muerta con el objetivo de mejorar su alineación y complementar su talentoso cuerpo de lanzadores. Las Reuniones Invernales fueron y vinieron sin mucho movimiento. Luego, en enero, la gerente general Kim Ng aprovechó la profundidad del cuerpo de abridores para adquirir al entonces vigente campeón de bateo de la Liga Americana, Arráez, en un cambio con los Mellizos por el derecho venezolano Pablo López. Fue un movimiento ganar-ganar para dos equipos que clasificaron a la postemporada este 2023.

En sólo su 12do juego como un Marlin, Arráez consiguió el primer ciclo en la historia de la franquicia. Tuvo tres juegos de cinco hits durante una racha de 14 encuentros en junio, y coqueteó con la marca de .400 hasta la pausa del All-Star. El venezolano es el tercer Marlin que alcanza la cifra de 200 hits en una temporada, y sus 203 imparables ocuparon el tercer lugar en MLB este año.

“Lo hemos dicho antes, lo que estábamos buscando para nuestra alineación, estábamos buscando bateadores puros, y obviamente él encaja en ese molde”, dijo Ng a MLB.com en julio. “Obviamente, no lo conocía como lo conozco ahora. Es difícil apreciarlo hasta que lo ves todos los días. Cuando observas su control de la maceta del bate, cuando observas cómo afronta sus turnos, puedes mirar los números, pero todavía no aprecias realmente lo que hace lanzamiento a lanzamiento”.

La tasa de swings en blanco de Arráez del 7.8% se sitúa como la segunda marca más baja en una temporada calificada en la Era Statcast (desde 2015), detrás de su propio registro de 7.1% de la temporada pasada. Con solo 34 ponches en 617 visitas al plato, Arráez se convirtió en el primer jugador desde el dominicano Plácido Polanco (Tigres) y Juan Pierre (Dodgers) en 2007 en terminar un año con más de 600 apariciones y menos de 40 ponches.

FUENTE: MLB