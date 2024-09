MLB: Luisangel Acuña y un increíble inicio de carrera en Las Mayores

Preguntas de MLB.COM a Luisangel Acuña

MLB.com: Has estado en las Grandes Ligas por más de una semana. ¿Te cuesta creer que estás en la Gran Carpa?

Luisángel Acuña: Sí. Ha sido solo una semana, pero todavía no lo creo. Cada día me despierto y siento que estoy soñando.

MLB.com: ¿Qué pensabas que iba a pasar?

Acuña: No esperaba ser subido. Todo en lo que me estaba enfocando era en hacer mi trabajo en Triple-A [Syracuse], trabajando lo más duro que podía y consiguiendo resultados allí. No pensé que me llamarían en este momento.

MLB.com: Estabas bateando .258 en el momento del ascenso. Algunas personas sugerían que tal vez te estabas aburriendo en las ligas menores. ¿Es eso cierto? Desde que llegaste a las Grandes Ligas, has lucido fenomenal.

Acuña: No, no, no. No estaba aburrido. Estaba haciendo las cosas lo mejor que podía. Todos saben que empecé lento en Triple-A, pero realmente estaba tratando de dar lo mejor de mí. Honestamente, estoy contento con la forma en la que me fue.

FUENTE: MLB