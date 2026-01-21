MLB: Mets adquieren a Luis Robert Jr y Luisangel Acuña pasa a los Medias Blancas

Los Mets de Nueva York adquirieron al jardinero cubano Luis Robert Jr . desde los Medias Blancas a cambio del infielder venezolano Luisangel Acuña y del derecho Truman Pauley, anunció la franquicia de la MLB .

Las negociaciones entre los Mets y Medias Blancas sobre Robert han estado en marcha desde la Fecha Límite de Cambios del 2024. Incluso hubo momentos, específicamente durante los entrenamientos primaverales antes de la temporada del 2025, en los que Robert parecía no creer que seguiría con Chicago para el Día Inaugural. Pero el jardinero central permaneció con el equipo hasta este invierno.

Hace apenas un par de años, Robert Jr. elaboró una de las temporadas más completas en la historia de los Medias Blancas. Durante su campaña 2023, en la que fue convocado al Juego de Estrellas, bateó .264/.315/.542 con 38 jonrones, 36 dobles, 20 bases robadas, 90 carreras anotadas y 80 impulsadas. Este talento de cinco herramientas ha mostrado periodos prolongados de excelencia más allá de ese tramo de 145 juegos, pero en realidad no ha alcanzado cifras ofensivas similares en las temporadas 2024-25, en las que dejó un OPS de .660 y conectó 28 jonrones en 210 juegos.

DETALLES DEL CAMBIO - MLB

Mets reciben: CF Luis Robert Jr.

White Sox reciben: INF Luisangel Acuña, LD Truman Pauley

Mantenerse saludable ha sido el mayor problema para el guardabosque de 28 años. Por ejemplo, en el 2025 disputó apenas 110 juegos debido a un par de lesiones en el tendón de la corva izquierdo. La segunda lesión lo mantuvo fuera de acción desde el 26 de agosto hasta el final de la campaña de 60 victorias de Chicago.

Robert es un jugador discreto pero de gran aporte en cualquier camerino, y trabaja diligentemente para perfeccionar su juego. Los Medias Blancas ejercieron su opción de club de US$20 millones para el 2026, y aún tiene otra opción de club por US$20 millones con una indemnización de US$2 millones para el 2027 antes de convertirse en agente libre.

FUENTE: MLB