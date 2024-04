MLB: "Mis primeros años, sentía como una presión, pero este año no", Iván Herrera

“Mis primeros años, sentía como una presión, pero este año no”, dijo Iván Herrera durante la serie entre los Cardenales de San Luis y los Diamondbacks en el Chase Field de Arizona, donde el panameño ha tenido un gran inicio en la MLB. “Me he sentido súper bien. Siento mucha confianza cada vez que me paro en el home plate”.

“Pensé que hizo un trabajo bien bueno a la hora de recibir y (cuadrar strikes) en la parte inferior de la zona”, comentó el manager de los Cardenales, Oliver Mármol, sobre la defensa de Herrera. “Eso fue algo de énfasis durante la temporada muerta y fue algo de énfasis esta primavera. Siento que ha hecho un gran trabajo en eso. Y ha desacelerado el juego para sí mismo. Su preparación tiene mucho que ver con eso. Él se siente bajo control. Mientras más juegos tenga en su haber, mejor para él”.

La clave para Iván Herrera

“Siento que la temporada para mí empieza al final de la temporada del año pasado”, dijo Herrera al tocar el tema. “Empezar a entrenar en octubre, empezar a jugar en enero en Panamá. Luego viene la Serie del Caribe. Siento que la Serie del Caribe me ayudó mucho a agarrar ese ritmo para la temporada, al igual que Cristian. Cristian para mí es un hermano. Es un jugador ya de muchos años en el béisbol. Me ha dado muchos consejos también y me ha ayudado a mejorar como persona”.

Mármol también estuvo de acuerdo con la trayectoria invernal del careta.

“Pensé que fue bien beneficial para él”, expresó el piloto al referirse a la Serie del Caribe en particular. “Fue un escenario mayor y la velocidad del juego allí… sí. Llegó listo a los entrenamientos”.

“Ha jugado muy bien y va a hallar maneras de estar en ese lineup”, confirmó Mármol, de familia dominicana. “Encontraremos las oportunidades de mantenerlo afinado”.

De seguir produciendo en el plato, Herrera también se encontrará con los ajustes que inevitablemente harán los lanzadores contrarios al enfrentarlo y conocer sus tendencias. El oriundo de la Ciudad de Panamá está consciente de eso.

“Los pitchers hacen sus ajustes y uno más o menos va viendo la manera en que le pitchean y uno va haciendo sus ajustes, ¿no?”, manifestó. “Cada equipo tiene diferentes planes de cómo atacar a los bateadores, así que siento que puedo hacer los ajustes en el momento en que empiece a hacer las cosas mal. Es algo que ha pasado durante toda mi carrera. Siempre uno va a fallar muchos turnos, pero uno vuelve y hace los ajustes para mejorar”.

Por el momento, el dúo de Contreras-Herrera para la receptoría se ve bastante sólido.

“Iván es tremendo pelotero”, dijo Contreras. “Desde el Día 1, supe que él nos podía ayudar. No tuve dudas en que él podía estar aquí con nosotros para ayudar al equipo en todas las situaciones. Ha demostrado que ha mejorado bastante durante este poco tiempo en las Grandes Ligas”.

FUENTE: MLB