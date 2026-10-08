MLB: Partido para hoy jueves 8 de octubre en Serie Divisional

Las emociones de las Series Divisionales de la Liga Americana en la MLB continúan este jueves 8 de octubre, con los Medias Blancas de Chicago recibiendo a los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino en el cuarto duelo de la llave.

Los Guardianes dirigidos por el timonel Stephen Vogt lograron mantener la serie viva, tras ganar el tercer choque por pizarra de 9-3 con el canalero Espino abriendo el encuentro.

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Espino de 25 años lanzó 0.2 episodios de 2 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 2 ponches, saliendo del compromiso en el primer episodio.

Cleveland está obligado a ganar para forzar un quinto y decisivo encuentro.

El dominicano José Ramírez bateó de 4-2 con 2 empujadas, 2 anotadas, 1 base por bolas, 1 doble y 1 triple.

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