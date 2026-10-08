MLB: Partido para hoy jueves 8 de octubre en Serie Divisional

Las emociones de las Series Divisionales de la Liga Americana en la MLB continúan este jueves 8 de octubre, con los Medias Blancas de Chicago recibiendo a los Guardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino en el cuarto duelo de la llave.
Espino de 25 años lanzó 0.2 episodios de 2 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 2 ponches, saliendo del compromiso en el primer episodio.
Cleveland está obligado a ganar para forzar un quinto y decisivo encuentro.
El dominicano José Ramírez bateó de 4-2 con 2 empujadas, 2 anotadas, 1 base por bolas, 1 doble y 1 triple.
Partido para hoy jueves 8 de octubre en series divisionales - MLB
- Guardianes de Cleveland vs Medias Blancas de Chicago - Guaranteed Rate Field (7:00 pm)