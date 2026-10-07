MLB: Guardianes ganan el tercer juego y siguen con vida en serie divisional

Los Guardianes de Cleveland no esperan que el dominicano José Ramírez recupere el 100% de su condición física hasta 2027, como consecuencia de la cirugía en el hueso ganchoso de la mano izquierda a la que se sometió en junio. Ramírez ha tenido que lidiar constantemente con molestias en la mano meses después de la intervención y no ha rendido a su nivel habitual en la actual temporada de la MLB .

Sin embargo, los Guardianes tienen algo muy claro: incluso un Ramírez mermado físicamente es capaz de influir en el resultado de un partido, tal como como vimos en la victoria por 9-3 sobre los Medias Blancas en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Con los Guardianes al borde de la eliminación en la serie al mejor de cinco partidos, Ramírez anotó una carrera clave para ampliar la ventaja en la quinta entrada, haciendo gala tanto de su bateo como de su excelente capacidad para correr las bases. El jugador de 34 años conectó un doble con un out ante el lanzador zurdo Noah Schultz, un batazo potente por la línea de tercera base; se robó la tercera base y anotó gracias a un rodado de Chase DeLauter contra un cuadro interior adelantado.

El dominicano bateó de 4-2 con 2 empujadas, 2 anotadas, 1 base por bolas, 1 doble y 1 triple.

Foster Griffin se acreditó la victoria, tirando 2.2 entradas de 2 imparables, 1 carrera y 7 ponches.

El panameño Daniel Espino abrió por Cleveland - MLB

Espino de 25 años lanzó 0.2 episodios de 2 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 2 ponches, saliendo del compromiso en el primer episodio.

Con su apertura, el canalero se convirtió en el primer lanzador panameño en abrir un encuentro en la postemporada.

FUENTE: MLB