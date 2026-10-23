MLB MLB -  23 de octubre de 2026 - 16:55

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J1 de la Serie Mundial 2026

Repasa el Line Up de los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee para el juego uno de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J1 de la Serie Mundial 2026

MLB: Line UP de los Rays y los Cerveceros para el J1 de la Serie Mundial 2026

FOTO / ChatGPT

Repasa el Line Up de los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee para el juego uno de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

Line Up para el Juego uno de la Serie Mundial de la MLB

Rays de Tampa

  1. Yandy Díaz - BD
  2. Jonathan Aranda - 1B
  3. Chandler Simpson - JI
  4. Junior Caminero - 3B
  5. Liam Hicks - R
  6. Jonny DeLuca - JC
  7. Víctor Mesa Jr. - JD
  8. Ben Williamson - 2B
  9. Taylor Walls - CC

Lanzador: Nick Martínez

Cerveceros de Milwaukee

  1. Jackson Chourio - JI
  2. Jake Bauers - 1B
  3. Christian Yelich - BD
  4. William Contreras - R
  5. Brice Turang - 2B
  6. Garret Mitchell - JC
  7. Cooper Pratt - CC
  8. Sal Frelick - JD
  9. David Hamilton - 3B

Lanzador: Jacob Misiorowki

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