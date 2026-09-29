NFL: Partidos para la Semana 4

La Semana 4 de la NFL llega con emocionantes duelos y equipos que buscan victorias, como los Houston Texans (0-3) que se medirán ante los Dallas Cowboys (1-2).
- Browns vs. Steelers — 7:15 p.m.
Domingo 4 de octubre
- Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
- Texans vs. Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
- Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
- Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
- Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
- Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
- Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
- Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
- Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
- Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
- Raiders vs. Chiefs — 3:25 p.m.
- 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
- Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
- Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.
Lunes 5 de octubre
- Saints vs. Falcons — 7:15 p.m