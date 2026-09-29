NFL Fútbol Americano NFL -  29 de septiembre de 2026 - 10:16

NFL: Partidos para la Semana 4

Conoce a continuación los partidos que se disputarán en la Semana 4 de la NFL, en espera de mucha acción y emocionantes.

NFL: Partidos para la Semana 4

NFL: Partidos para la Semana 4

La Semana 4 de la NFL llega con emocionantes duelos y equipos que buscan victorias, como los Houston Texans (0-3) que se medirán ante los Dallas Cowboys (1-2).

Semana 4 de la NFL

Jueves 1 de octubre

  • Browns vs. Steelers — 7:15 p.m.

Domingo 4 de octubre

  • Commanders vs. Colts — 8:30 a.m.
  • Texans vs. Cowboys — 12:00 p.m. (En vivo por RPC).
  • Bears vs. Jets — 12:00 p.m.
  • Bills vs. Patriots — 12:00 p.m.
  • Bengals vs. Jaguars — 12:00 p.m.
  • Giants vs. Cardinals — 12:00 p.m.
  • Ravens vs. Titans — 12:00 p.m.
  • Eagles vs. Rams — 12:00 p.m.
  • Buccaneers vs. Packers — 12:00 p.m.
  • Vikings vs. Dolphins — 3:05 p.m.
  • Raiders vs. Chiefs — 3:25 p.m.
  • 49ers vs. Broncos — 3:25 p.m.
  • Seahawks vs. Chargers — 3:25 p.m.
  • Panthers vs. Lions — 7:20 p.m.

Lunes 5 de octubre

  • Saints vs. Falcons — 7:15 p.m

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